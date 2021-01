Traffico Roma del 10-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione prosegue senza particolari disagi alsulle principali strade della capitale questa domenica ancora caratterizzata da gli spostamenti regolati dalle norme previste dalla zona arancione pioggia è maltempo in queste ore sulla capitale su gran parte della regione e ricordiamo che in queste condizioni le limite massimo della velocità sulle autostrade scende a 110 km orari Enel centro ricordiamo questa sera alle 22 la chiusura di via del Corso tra Piazza del Popolo e largo Chigi per lo smontaggio delle luminarie natalizie da lettura domani mattina alle 6 e nel frattempo è stata riaperta completamente la fermata Manzoni della linea che torna regolare dopo la risoluzione del guasto tecnico anche per accedere ai treni della linea a chi viaggia in treno invece ricordiamo ancora che per lavori a un ...