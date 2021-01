The Elder Scrolls III Morrowind su PC è quasi next-gen con ben 300 mod (Di domenica 10 gennaio 2021) L'utente di YouTube Mr. Moonshine ha recentemente condiviso un video, nel quale mostra il leggendario The Elder Scrolls III Morrowind girare in OpenMW con oltre 300 mod abilitate. Il risultato? Un gioco che potrebbe tranquillamente passare per un remake o una remastered moderna, decisamente meglio della versione originale. OpenMW, per chi non lo sapesse, è un engine open source che migliora le capacità dell'originale Gamebryo engine, sulla quale The Elder Scrolls III Morrowind è stato costruito. OpenMW possiede un proprio editor, chiamato OpenMW-CS, il quale consente agli utenti di modificare o creare le proprie mod, se non addirittura il gioco base. Si tratta quindi di uno strumento molto utilizzato dalla community modder di Morrowind, tutt'ora attiva nonostante il ... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 gennaio 2021) L'utente di YouTube Mr. Moonshine ha recentemente condiviso un video, nel quale mostra il leggendario TheIIIgirare in OpenMW con oltre 300 mod abilitate. Il risultato? Un gioco che potrebbe tranquillamente passare per un remake o una remastered moderna, decisamente meglio della versione originale. OpenMW, per chi non lo sapesse, è un engine open source che migliora le capacità dell'originale Gamebryo engine, sulla quale TheIIIè stato costruito. OpenMW possiede un proprio editor, chiamato OpenMW-CS, il quale consente agli utenti di modificare o creare le proprie mod, se non addirittura il gioco base. Si tratta quindi di uno strumento molto utilizzato dalla community modder di, tutt'ora attiva nonostante il ...

RedBlack85 : Skyrim riceve la modalità co-op in split screen grazie ad una mod - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Se per caso foste alla ricerca di un motivo per ricominciare #Skyrim, sappiate che ora potete giocarlo anche in co-op. http… - IGNitalia : Se per caso foste alla ricerca di un motivo per ricominciare #Skyrim, sappiate che ora potete giocarlo anche in co-… - hvsrmusic : [FROM THE ARCHIVE] Ancora una una volta nel segno della psichedelia cazzuta. - VentagliP : RT @Giorgio51589046: @robertis_emilia @BersaniLeda Ho dovuto essere custode della vostra solitudine: sono salvatore di ore perdute. David… -

Ultime Notizie dalla rete : The Elder The Elder Scrolls 3 Morrowind: il video che incanta i fan Tom's Hardware Italia The Elder Scrolls III Morrowind su PC diventa quasi next-gen, grazie all'uso di oltre 300 mod

Grazie all'utilizzo di OpenMW e ben oltre 300, gli utenti possono vivere The Elder Scrolls III Morrowind su PC come se fosse un remake di ultima generazinoe.

The Last of Us 2 ha vinto oltre 200 premi GOTY, solo The Witcher 3 ha fatto meglio

Ad oggi The Last of Us 2 ha vinto oltre 200 premi come Game of the Year: per trovare un titolo che abbia fatto meglio bisogna tornare al 2015 con The Witcher 3: Wild Hunt.. The Last of Us 2 ha vinto ...

Grazie all'utilizzo di OpenMW e ben oltre 300, gli utenti possono vivere The Elder Scrolls III Morrowind su PC come se fosse un remake di ultima generazinoe.Ad oggi The Last of Us 2 ha vinto oltre 200 premi come Game of the Year: per trovare un titolo che abbia fatto meglio bisogna tornare al 2015 con The Witcher 3: Wild Hunt.. The Last of Us 2 ha vinto ...