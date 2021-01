Stefano Travaglia-David Goffin, quarti ATP 250 Antalya: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di domenica 10 gennaio 2021) Stefano Travaglia affronterà Davide Goffin nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Antalya, in programma lunedì 11 gennaio (ore 08.00). Il tennista italiano se la dovrà vedere con il fortissimo belga, un avversario di primissimo piano che partirà con i favori del pronostico nei confonti del nosto portacolori. Il 29enne marchigiano, reduce dai successi contro il serbo Miomir Kecmanovic e contro il finlandese Ruusuvuori, è al momento il numeo 75 del ranking ATP e incrocerà il 30enne, attuale numero 16 al mondo. In palio la qualificazione alla semifinale da giocare poi contro il vincente di Basilashvili-De Minaur. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021)affronteràneidi finale del torneo ATP 250 di, inlunedì 11 gennaio (ore 08.00). Il tennista italiano se la dovrà vedere con il fortissimo belga, un avversario di primissimo piano che partirà con i favori del pronostico nei confonti del nosto portacolori. Il 29enne marchigiano, reduce dai successi contro il serbo Miomir Kecmanovic e contro il finlandese Ruusuvuori, è al momento il numeo 75 del ranking ATP e incrocerà il 30enne, attuale numero 16 al mondo. In palio la qualificazione alla semifinale da giocare poi contro il vincente di Basilashvili-De Minaur. Di seguito la, il calendario completo, ildettagliato, l’...

TiebreaktennisI : ATP Antalya: ottima vittoria per Stefano Travaglia - PTennis_com : Pronostics Antalya (1/4 de finale) : > Stefano Travaglia – David Goffin > Nikoloz Basilashvili – Alex De Minaur… - Eurosport_IT : Per la seconda volta in carriera Stefano Travaglia approda ai quarti di finale di un torneo sul circuito ATP ????????… - giovioriolo : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #AntalyaOpen ?? ???? David Goffin passa ai quarti di finale! Il belga risolve velocemente la pratica ???? Nicol… - iamolamiidhe : RT @MoneyOnTennis: ?? VIP 9/01/2020 (Pre Match) ? Stefano Travaglia ML ? Svitolina ML + Alexandrova ML +29.50 Points / Units profit ?? http… -