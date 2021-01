Serie C, girone C: il Bari inciampa sulla Turris, interrotto il match del Catanzaro. Risultati e classifica (Di domenica 10 gennaio 2021) 18a giornata di Serie C.Il Bari inciampa in casa contro la Turris, al "San Nicola" il match finisce 1-1. Pugliesi addirittura in svantaggio a causa della rete segnata da Giannone, il pari per i padroni di casa lo firma D'Ursi. Pareggio casalingo per la Vibonese che non è andata oltre l'1-1 nella sfida contro il Bisceglie, interrotto il match tra Catanzaro e Viterbese a causa di uno fitta nebbia. Vittoria di misura per il Potenza che ha superato 1-0 la Paganese.RisultatiCavese-Palermo 0-1 (giocata ieri)Teramo-Avellino 1-1 (giocata ieri)Casertana-Catania 3-2Bari-Turris 1-1Catanzaro-Viterbese (interrotta per nebbia)Potenza-Paganese 1-0Vibonese-Bisceglie 1-1Ternana-Monopoli (ore ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) 18a giornata diC.Ilin casa contro la, al "San Nicola" ilfinisce 1-1. Pugliesi addirittura in svantaggio a causa della rete segnata da Giannone, il pari per i padroni di casa lo firma D'Ursi. Pareggio casalingo per la Vibonese che non è andata oltre l'1-1 nella sfida contro il Bisceglie,iltrae Viterbese a causa di uno fitta nebbia. Vittoria di misura per il Potenza che ha superato 1-0 la Paganese.Cavese-Palermo 0-1 (giocata ieri)Teramo-Avellino 1-1 (giocata ieri)Casertana-Catania 3-21-1-Viterbese (interrotta per nebbia)Potenza-Paganese 1-0Vibonese-Bisceglie 1-1Ternana-Monopoli (ore ...

AntoVitiello : #Milan a quota 40 punti dopo 17 giornate, i rossoneri hanno fatto meglio solo nella stagione 2003/04 (42). Il Milan… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Serie B, girone E: il posticipo è tutto della Mush Mediterranea. E' 6-3 in casa del Real Fab… - ftg_soccer : GOAL! Arconatese in Italy Serie D: Girone A Arconatese 4-0 Caronnese - WiAnselmo : #SerieC, girone C: il Bari inciampa sulla Turris, interrotto il match del Catanzaro. Risultati e classifica… - Mediagol : #SerieC, girone C: il Bari inciampa sulla Turris, interrotto il match del Catanzaro. Risultati e classifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone Serie D oggi in campo dalle 14,30 segui la diretta live Tuttocampo Serie C 202/2021: D’Ursi risponde a Giannone, al San Nicola è 1-1 tra Bari e Turris

Serie C 202/2021: Eugenio D'Ursi risponde a Luca Giannone, al San Nicola è 1-1 tra Bari e Turris nel match valevole per la diciottesima giornata del girone C ...

Diretta/ Bari Turris (risultato finale 1-1): i galletti non vanno oltre il pari

Diretta Bari Turris. Streaming video e tv, risultato live 1-1: grande occasione per i galletti con Antenucci che prova a farsi perdonare.

Serie C 202/2021: Eugenio D'Ursi risponde a Luca Giannone, al San Nicola è 1-1 tra Bari e Turris nel match valevole per la diciottesima giornata del girone C ...Diretta Bari Turris. Streaming video e tv, risultato live 1-1: grande occasione per i galletti con Antenucci che prova a farsi perdonare.