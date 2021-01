Psg, Pochettino si gode la prima: “Vincere è una bella sensazione. Con rosa al completo saremo ancora più forti” (Di domenica 10 gennaio 2021) Esordio vincente in casa sulla panchina del Psg per Mauricio Pochettino. Il neo mister, dopo il pari in trasferta alla primissima uscita, trova la vittoria al debutto al Parco dei Principi. Netto il 3-0 rifilato al Brest che consente alla squadra di fare un balzo in avanti ma non superare il Lione, sempre in testa alla classifica di Ligue 1, ma di una sola lunghezza. Intervenuti ai canali ufficiali del club, il manager argentino ha commentato: "Vincere la prima partita da allenatore del Psg è una bella sensazione. Ovviamente sappiamo bene che dobbiamo migliorare sotto molti aspetti ma sono arrivato da pochi giorni e siamo solo alla seconda partita".E ancora: "Posso ritenermi soddisfatto di quanto abbiamo espresso e non posso che guardare al futuro con ottimismo. Ora l'importante è ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Esordio vincente in casa sulla panchina del Psg per Mauricio. Il neo mister, dopo il pari in trasferta alla primissima uscita, trova la vittoria al debutto al Parco dei Principi. Netto il 3-0 rifilato al Brest che consente alla squadra di fare un balzo in avanti ma non superare il Lione, sempre in testa alla classifica di Ligue 1, ma di una sola lunghezza. Intervenuti ai canali ufficiali del club, il manager argentino ha commentato: "lapartita da allenatore del Psg è una. Ovviamente sappiamo bene che dobbiamo migliorare sotto molti aspetti ma sono arrivato da pochi giorni e siamo solo alla seconda partita".E: "Posso ritenermi soddisfatto di quanto abbiamo espresso e non posso che guardare al futuro con ottimismo. Ora l'importante è ...

