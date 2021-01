Pagelle Roma-Inter 2-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 10 gennaio 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di2-2, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico partita molto divertente e con tante occasioni da gol per entrambe le squadre: giallorossi in vantaggio con Pellegrini, poi l’la ribalta con Skriniar e Hakimi ma nel finale pareggio di Mancini. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Pau Lopez 7; Mancini 7, Smalling 6.5, Ibanez 6; Karsdorp 6.5, Villar 6.5, Veretout 6.5 (34’ st Cristante 6.5), Spinazzola 6 (28’ st Bruno Peres 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 6; Dzeko 5.5 (44’ st Borja Mayoral sv). In panchina: Farelli, Fuzato, Juan Jesus, Kumbulla, Carles Perez, Diawara, ...