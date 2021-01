Napoli | Di Lorenzo ammonito | salta la partita con la Fiorentina

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 gennaio 2021) Giovanni Diè statocontro l’Udinese e salterà lacontro laBrutta notizia per Gennaro Gattuso in vista della prossima giornata di campionato. Contro l’Udinese, Giovanni Diè infatti statoed essendo diffidato salterà ladi domenica 17 gennaio contro la. Il terzino delsi è beccato il cartellino giallo per aver trattenuto Arslan che stava ripartendo in contropiede. Leggi su Calcionews24.com