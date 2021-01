Mastella chiama, Fausto Pepe risponde: “Ma chi paga le telefonate del sindaco?” (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMastella chiama, Fausto Pepe risponde. Nella sua ultima telefonata ai beneventani (leggi qui) l’attuale inquilino di palazzo Mosti si è lasciato andare a considerazioni dal sapore elettorale, auspicando un mancato ritorno al Comune di “quelli che c’erano prima”. E prima, appunto, c’era Fausto Pepe. L’esponente del Partito Democratico, allora, via Facebook ha replicato al suo successore: ” Mastella dopo 5 anni di governo cittadino, telefona per l’ennesima volta ai beneventani, e l’unica cosa che ha da dire è la ricandidatura e parlare male delle amministrazioni precedenti? Insomma davvero davvero poco. Dopo 5 anni si parla delle cose fatte … Ma lui ovviamente non può, perché nulla ha fatto. Ma per intanto vuole ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto. Nella sua ultima telefonata ai beneventani (leggi qui) l’attuale inquilino di palazzo Mosti si è lasciato andare a considerazioni dal sapore elettorale, auspicando un mancato ritorno al Comune di “quelli che c’erano prima”. E prima, appunto, c’era. L’esponente del Partito Democratico, allora, via Facebook ha replicato al suo successore: ”dopo 5 anni di governo cittadino, telefona per l’ennesima volta ai beneventani, e l’unica cosa che ha da dire è la ricandidatura e parlare male delle amministrazioni precedenti? Insomma davvero davvero poco. Dopo 5 anni si parla delle cose fatte … Ma lui ovviamente non può, perché nulla ha fatto. Ma per intanto vuole ...

Ultime Notizie dalla rete : Mastella chiama Mastella chiama, Fausto Pepe risponde: "Ma chi paga le telefonate del sindaco?" anteprima24.it Mastella e la telefonata ‘elettorale’ ai Beneventani: “Non vorrei tornassero quelli che c’erano prima…

Tanta politica nell’oramai consueta telefonata della domenica di Mastella ai beneventani. Il sindaco, nella sua chiamata registrata, prima ha ricordato le recenti novità in tema di depuratore e screen ...

