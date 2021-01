LIVE Musetti-Van de Zandschulp 6-3 1-6 3-4 | Australian Open 2021 in DIRETTA | l’azzurro ha un break di ritardo

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Qualificazioni Australian Open 2021 - Comincia il percorso di qualificazione verso il primo Slam per… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Musetti

OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Tra poco scenderanno in campo per la prima volta contro Lorenzo Musetti e Bostic Van de Zandschulp: è appena finita la sfida tra Garcia-Lopez e Cerundol ...Lorenzo Musetti and Carlos Alcaraz will lead the Next Gen ATP charge in the Australian Open qualifying draw, which kicks off in Doha from today due to the COVID-19 pandemic.