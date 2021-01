LIVE Fognini-Chardy 6-7 7-6 6-7, ATP Antalya in DIRETTA: il ligure fa e disfa e alla fine esce sconfitto. Il francese vince la battaglia e vola ai quarti (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE fine TERZO SET 7-5 GAME SET AND MATCH JEREMY Chardy! Tanti alti e bassi da una parte e dall’altra: alla fine il francese vince il match e vola ai quarti. 5-6 MATCH POINT Chardy! Si dispera Fognini per un punto controverso vinto sulla riga dal francese. 5-5 CHE SPRECO DI Chardy! Il francese domina lo scambio ma non riesce a chiudere il punto sparando con il diritto in corridoio. 5-4 Buona prima di Chardy. 4-4 FUORI IL DIRITTO IN AVANZAMENTO DI Chardy! Tie-break apertissimo. 3-4 Terzo ace per il ligure. 2-4 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATERZO SET 7-5 GAME SET AND MATCH JEREMY! Tanti alti e bassi da una parte e dall’altra:ilil match eai. 5-6 MATCH POINT! Si disperaper un punto controverso vinto sulla riga dal. 5-5 CHE SPRECO DI! Ildomina lo scambio ma non ria chiudere il punto sparando con il diritto in corridoio. 5-4 Buona prima di. 4-4 FUORI IL DIRITTO IN AVANZAMENTO DI! Tie-break apertissimo. 3-4 Terzo ace per il. 2-4 ...

