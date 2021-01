LIVE – Fognini-Chardy 6-7 4-1, Atp Antalya 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 10 gennaio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Fabio Fognini e Jeremy Chardy, valevole per il secondo turno dell’Atp di Antalya 2021. Il pirata azzurro tenterà di riscattare una stagione non esaltante, continuando con il piede giusto in terra turca. Sportface.it vi accompagnerà attraverso una DIRETTA scritta, aggiornata in tempo reale, nel corso della giornata di domenica 10 gennaio. Segui il LIVE su Sportface.it PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Fognini-Chardy 6-7(4) 4-1* SECONDO SET – Fognini tiene il servizio a 15. SECONDO SET – Chardy tiene la battuta ma rimane indietro. 3-1. SECONDO SET – Fognini conferma il break e va sul ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Ile latestuale del match tra Fabioe Jeremy, valevole per il secondo turno dell’Atp di. Il pirata azzurro tenterà di riscattare una stagione non esaltante, continuando con il piede giusto in terra turca. Sportface.it vi accompagnerà attraverso unascritta, aggiornata in tempo reale, nel corso della giornata di domenica 10 gennaio. Segui ilsu Sportface.it PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI AGGIORNA LA6-7(4) 4-1* SECONDO SET –tiene il servizio a 15. SECONDO SET –tiene la battuta ma rimane indietro. 3-1. SECONDO SET –conferma il break e va sul ...

