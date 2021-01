LIVE Fognini-Chardy 4-5, ATP Antalya in DIRETTA: l’azzurro recupera e serve per restare nel set (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Alla fine Chardy si salva al servizio: adesso il peso è su quello dell’azzurro. AD-40 Fuori di poco la soluzione di diritto di Fognini. 40-40 Fognini alla distanza ne ha di più: altro diritto diagonale e Chardy in difficoltà con il back. AD-40 Game cruciale: al momento 5 ace e 2 doppi falli per Chardy. 40-40 Gran diritto di controbalzo dell’azzurro che si difende dall’attacco transalpino. AD-40 Chardy continua a vivere alti e bassi: altro servizio e diritto. 40-40 Bravissimo il ligure a muovere Chardy e chiudere sottorete. AD-40 Chardy riprende a martellare da fondocampo con il diritto. 40-40 Ecco la prima palla break salvata per ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Alla finesi salva al servizio: adesso il peso è su quello del. AD-40 Fuori di poco la soluzione di diritto di. 40-40alla distanza ne ha di più: altro diritto diagonale ein difficoltà con il back. AD-40 Game cruciale: al momento 5 ace e 2 doppi falli per. 40-40 Gran diritto di controbalzo delche si difende dall’attacco transalpino. AD-40continua a vivere alti e bassi: altro servizio e diritto. 40-40 Bravissimo il ligure a muoveree chiudere sottorete. AD-40riprende a martellare da fondocampo con il diritto. 40-40 Ecco la prima palla break salvata per ...

