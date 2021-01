Lazio, infortunio Strakosha: il comunicato del club (Di domenica 10 gennaio 2021) Strakosha fermo per un un trauma distrattivo al retto femorale. Il comunicato della Lazio sulle condizioni del portiere Il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, non è rientrato nell’elenco dei convocati per la sfida contro il Parma. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Il club ha reso note le motivazioni attraverso un comunicato, di seguito riportato: «Si comunica che il calciatore Thomas Strakosha nell’incontro con la Fiorentina ha riportato un trauma distrattivo a carico del retto femorale della coscia destra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso e sarà monitorato nei prossimi giorni per stilare una prognosi definitiva». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021)fermo per un un trauma distrattivo al retto femorale. Ildellasulle condizioni del portiere Il portiere della, Thomas, non è rientrato nell’elenco dei convocati per la sfida contro il Parma. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Ilha reso note le motivazioni attraverso un, di seguito riportato: «Si comunica che il calciatore Thomasnell’incontro con la Fiorentina ha riportato un trauma distrattivo a carico del retto femorale della coscia destra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso e sarà monitorato nei prossimi giorni per stilare una prognosi definitiva». Leggi su Calcionews24.com

Parma-Lazio, ad Inzaghi il successo esterno manca da un mese

Tra le fila dei Ducali sono diversi gli indisponibili per infortunio: a Kucka, Iacoponi e Grassi si sono aggiunti, dopo la trasferta di mercoledì a Bergamo, Gagliolo e Karamoh. Sponda Lazio, probabile ...

