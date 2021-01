GUENDA GORIA CONTRO FILIPPO NARDI/ “Mai più questo linguaggio verso una donna!” (Di domenica 10 gennaio 2021) GUENDA GORIA oggi a Domenica Live in difesa di mamma Maria Teresa Ruta e CONTRO FILIPPO NARDI: le sue parole in difesa di tutte le donne Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)oggi a Domenica Live in difesa di mamma Maria Teresa Ruta e: le sue parole in difesa di tutte le donne

Carmelona5 : Comunque Guenda Goria sempre stupenda #domenicalive - trashchoc1 : RT @domenicalive: 'Io ho sofferto quando hai detto quelle cose su mia mamma, come figlia e come donna' Guenda Goria faccia a faccia con F… - heartmarils : guenda goria ti affido il mio cuore - Veeero1998 : Più Guenda Goria nel mondo. #domenicalive - domenicalive : 'Io ho sofferto quando hai detto quelle cose su mia mamma, come figlia e come donna' Guenda Goria faccia a faccia… -