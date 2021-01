Governo: Rosato, ‘è Conte a staccare la spina non rispondendo a richieste Iv’ (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “E’ il Presidente del Consiglio a staccare la spina del Governo, non noi, perché è lui a continuare nel suo atteggiamento di non farsi carico dei problemi, ma anzi, mettendoli sotto il tappeto. Non si può andare avanti così. Ci ha detto che ci vedremo in aula sfidandoci? Va bene. Ci vedremo in Parlamento e utilizzeremo la dialettica e i nostri numeri per vedere chi ha ragione rispetto ai ritardi di questo Governo”. Così Ettore Rosato di Italia Viva ai microfoni di Radio Popolare. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “E’ il Presidente del Consiglio aladel, non noi, perché è lui a continuare nel suo atteggiamento di non farsi carico dei problemi, ma anzi, mettendoli sotto il tappeto. Non si può andare avanti così. Ci ha detto che ci vedremo in aula sfidandoci? Va bene. Ci vedremo in Parlamento e utilizzeremo la dialettica e i nostri numeri per vedere chi ha ragione rispetto ai ritardi di questo”. Così Ettoredi Italia Viva ai microfoni di Radio Popolare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

