Domenica In | Sandra Milo pazza del fidanzato | “Un cavaliere d’altri tempi”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 10 gennaio 2021) L’iconicaè ospite diIn, nello studio di Mara Venier. L’attrice si racconta a tutto tondo alla padrona di casa, a cominciare dall’amore con l’attualeAlessandro Rorato. “Un, il sogno di noi donne“, il giudizio della diva su colui che le sta facendo battere il cuore.felicemente innamorata Dopo l’intervento in video-collegamento della scorsa puntata, questa voltaè ospite in loco aIn. 7 giorni fa la popolare attrice è intervenuta nel programma di Mara Venier durante l’oroscopo di Paolo Fox. E, in quell’occasione, ha preso parola per chiedere le prospettive future del suo segno di nascita, quello ...