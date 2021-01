Domenica In, Sandra Milo parla dei suoi grandi amori e riceve una sorpresa in diretta (Di domenica 10 gennaio 2021) Impossibile non cedere alle emozioni, nel salottino di Domenica In: ospite della trasmissione, Sandra Milo si è lasciata andare a molte confessioni sulla sua vita privata e ha raccontato qualche dettaglio sul suo fidanzato Alessandro. Poi Mara Venier l’ha sorpresa con un regalo davvero toccante. Una carriera brillante, un talento incredibile che l’ha portata a diventare tra le attrici più importanti del cinema italiano: Sandra Milo è questo e molto altro. Ospite a Domenica In, si è raccontata a tutto tondo approfondendo in particolare alcuni aspetti della sua sfera più intima, della sua vita lontana dai riflettori. Negli anni ha vissuto grandi e travolgenti amori, a partire dal suo primo matrimonio con Cesare Rodighiero – aveva ... Leggi su dilei (Di domenica 10 gennaio 2021) Impossibile non cedere alle emozioni, nel salottino diIn: ospite della trasmissione,si è lasciata andare a molte confessioni sulla sua vita privata e ha raccontato qualche dettaglio sul suo fidanzato Alessandro. Poi Mara Venier l’hacon un regalo davvero toccante. Una carriera brillante, un talento incredibile che l’ha portata a diventare tra le attrici più importanti del cinema italiano:è questo e molto altro. Ospite aIn, si è raccontata a tutto tondo approfondendo in particolare alcuni aspetti della sua sfera più intima, della sua vita lontana dai riflettori. Negli anni ha vissutoe travolgenti, a partire dal suo primo matrimonio con Cesare Rodighiero – aveva ...

