Dakar 2021, Al Rajhi beffa Peterhansel nel finale e si aggiudica la tappa marathon tra le auto. 3° Sainz, 4° Al-Attiyah finale al cardiopalma tra le auto nella settima tappa della Dakar 2021, con Yazeed Al Rajhi che si è aggiudicato la sua prima vittoria parziale dell'anno al termine di un bellissimo duello a distanza con Stephane Peterhansel. Il saudita della Toyota si è imposto nell'unica Stage marathon della 43ma edizione del rally raid più impegnativo e famoso al mondo, stampando il miglior tempo assoluto di giornata in 4 ore, 21 minuti e 59 secondi nell'arco dei 453 km cronometrati con partenza a Ha'il e arrivo a Sakaka. Al Rajhi, dopo aver accumulato un ritardo massimo di 4'15" al rilevamento del km 215, ha progressivamente recuperato terreno nei confronti del leader per poi balzare definitivamente al comando in corrispondenza del

