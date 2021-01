Calciomercato Milan, chiusura imminente per Meitè: i dettagli (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Milan potrebbe trovare in fretta un nuovo centrocampista: potrebbe essere davvero imminente la chiusura per Meitè del Torino Sembra davvero imminente la chiusura della trattativa tra Milan e Torino per il passaggio di Meitè ai rossoneri. La trattativa, secondo Sportmediaset, sarebbe in dirittura d’arrivo con la chiusura probabilmente già domani. SIMAKAN – Il giocatore è uscito contro il Lens, una scelta che sembra tutelare l’imminente cessione del difensore al Milan. Operazione che dovrebbe costare intorno ai 18 milioni di euro. LEGGI I dettagli SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Ilpotrebbe trovare in fretta un nuovo centrocampista: potrebbe essere davverolaperdel Torino Sembra davveroladella trattativa trae Torino per il passaggio diai rossoneri. La trattativa, secondo Sportmediaset, sarebbe in dirittura d’arrivo con laprobabilmente già domani. SIMAKAN – Il giocatore è uscito contro il Lens, una scelta che sembra tutelare l’cessione del difensore al. Operazione che dovrebbe costare intorno ai 18 milioni di euro. LEGGI ISUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

MatteoPedrosi : #Meité sempre più vicino al #Milan: passi avanti importanti in giornata (da lì l’esclusione del giocatore, prima co… - DiMarzio : #Milan, per il centrocampo ora si pensa a Meitè del Torino: contatti in corso con l'entourage del giocatore - MatteoPedrosi : #MilanTorino non solo sul campo, sarà anche un incontro di #calciomercato: non solo Meité. Se saltasse anche Simaka… - MCalcioNews : Milan, Meitè sempre più vicino: in rossonero già prima della Coppa Italia? ? - tomascecco : RT @cmdotcom: #Milan, 11 #rigori a favore in stagione: ‘Salutate la rigorista’, ‘Ora #Kessié raggiunge Nordahl’, i social scatenati https:… -