Boom di ascolti per C’è Posta per Te 2021, ma sul web impazzano le polemiche (Di domenica 10 gennaio 2021) La prima puntata di “C’è Posta per Te” 2021 andata in onda sabato scorso su Canale 5, in prima serata, ha fatto letteralmente il Boom di ascolti, totalizzando 6.271.000 milioni di telespettatori e totalizzando un clamoroso 27,98% di share. E questo a fronte di una formula mai cambiata, con Maria De Filippi in grado di passare agilmente dalle storie più drammatiche a quelle più leggere. Ospiti italiani e Boom di ascolti per la nuova stagione di “C’è Posta per Te” Gli ospiti speciali questa volta erano rigorosamente italiani, ovvero Luca Argentero e Sabrina Ferilli, grande amica della moglie di Maurizio Costanzo, a dimostrazione del fatto che gli ascolti ottimi non sono dovuti solo alla presenza, talvolta, di grandi ospiti internazionali, ma al programma ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 gennaio 2021) La prima puntata di “C’èper Te”andata in onda sabato scorso su Canale 5, in prima serata, ha fatto letteralmente ildi, totalizzando 6.271.000 milioni di telespettatori e totalizzando un clamoroso 27,98% di share. E questo a fronte di una formula mai cambiata, con Maria De Filippi in grado di passare agilmente dalle storie più drammatiche a quelle più leggere. Ospiti italiani ediper la nuova stagione di “C’èper Te” Gli ospiti speciali questa volta erano rigorosamente italiani, ovvero Luca Argentero e Sabrina Ferilli, grande amica della moglie di Maurizio Costanzo, a dimostrazione del fatto che gliottimi non sono dovuti solo alla presenza, talvolta, di grandi ospiti internazionali, ma al programma ...

