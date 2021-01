Arrestata la coppia ' stupefacente' che riforniva di erba la Valconca

(Di domenica 10 gennaio 2021) Si è conclusa nella mattinta di sabato la carriera di spacciatori per unaresidente indai carabinieri di Saludecio per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due, ...

Ore di alta tensione ieri. Protagonista un giovane che pretendeva sempre più denaro per comprarsi la "roba". Ha segregato la famiglia tenendola per ore sotto minaccia di una spranga e di una bottiglia ...L’indagine dei carabinieri è partita da alcuni assuntori saludecesi, sorpresi durante i controlli del territorio con piccole dosi di marijuana. Per gli investigatori è stato importante ricostruire e a ...