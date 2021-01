Al 'Grande Fratello Vip' Zorzi litiga con la Salemi: 'Sei insopportabile' (Di domenica 10 gennaio 2021) Al ' Grande Fratello Vip ' la colorata festa brasiliana è rovinata da un piccolo litigio tra due (ex?) amici: Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. I due si sono ritrovati chiusi nella Casa più spiata d'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) Al 'Vip ' la colorata festa brasiliana è rovinata da un piccolo litigio tra due (ex?) amici: Giuliae Tommaso. I due si sono ritrovati chiusi nella Casa più spiata d'...

davidefaraone : Il Paese ha bisogno di responsabilità, non di chi va a caccia di “responsabili”. La mia intervista su FanPage qui ??… - fanpage : 'Ieri il fantastico trio Conte -Casalino- Travaglio ha provato a inscenare una capi-delegazione in stile Grande Fra… - CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - borrillo62 : Il problema è come sono vergognosamente utilizzate immagini di repertorio che da sempre gli uffici stampa forniscon… - Smile_Isa7 : -