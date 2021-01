Test rapidi al via in 14 sedi: ecco dove «Così il tracciamento sarà più veloce» (Di sabato 9 gennaio 2021) Covid, l’esame si effettua solo su indicazione del medico di base in caso di sospetta infezione o contatto, ma anche a fine quarantena. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 gennaio 2021) Covid, l’esame si effettua solo su indicazione del medico di base in caso di sospetta infezione o contatto, ma anche a fine quarantena.

Ultime Notizie dalla rete : Test rapidi Covid-19, ok ai test rapidi antigenici di ultima generazione Orizzonte Scuola Da lunedì tamponi rapidi disponibili in tre punti da Ames, prenotabili in tutte e 15 le farmacie

Da lunedì tamponi rapidi disponibili in tre punti da Ames, prenotabili in tutte e 15 le farmacie. Venturini e Zuin: “Un risultato frutto dell’impegno del sindaco a sostegno della campagna regionale pe ...

Covid, screening di massa: 28 fanesi positivi su 2.234 tamponi rapidi effettuati in un giorno

1' di lettura Fano 08/01/2021 - Sono stati 2.234 i fanesi che si sono sottoposti al tampone antigenico rapido nella prima giornata dell'attività di screening rivolta alla Città della Fortuna. 1455 son ...

