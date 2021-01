Sabato Shopping: i consigli per il 9 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) Anno nuovo, shopping nuovo! Per inaugurare il tanto atteso 2021 cosa c’è di meglio se non una dose di shopping per concedersi qualche sfizio a portata di saldi, dando una bella rinfrescata al guardaroba? Il tutto magari comodamente dal divano di casa, senza preoccuparsi di zone gialle, rosse o arancio. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi nei negozi e online. Leggi su vanityfair (Di sabato 9 gennaio 2021) Anno nuovo, shopping nuovo! Per inaugurare il tanto atteso 2021 cosa c’è di meglio se non una dose di shopping per concedersi qualche sfizio a portata di saldi, dando una bella rinfrescata al guardaroba? Il tutto magari comodamente dal divano di casa, senza preoccuparsi di zone gialle, rosse o arancio. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi nei negozi e online.

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Shopping Sabato Shopping: i consigli per il 12 dicembre Vanity Fair Italia Parte la stagione dei “saldi a singhiozzo”. Sabato e domenica è già stop per Centri commerciali e outlet di Vicolungo

NOVARA . I saldi si annunciano un’incognita, quest’anno più che mai. In Piemonte scattano oggi – giovedì 7 gennaio – e dureranno otto settimane. Confesercenti Novara e Vco stima per il territorio un c ...

Oroscopo e classifica di sabato 9 gennaio: Toro destabilizzato, shopping per la Vergine

Sabato 9 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi dello Scorpione al Sagittario, mentre Nettuno sosterà nell'orbita dei Pesci. Venere, il Sole, e Plutone p ...

