Reggiana | Alvini: “Il Cittadella è molto più forte di noi” (Di sabato 9 gennaio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della Reggiana dopo la sconfitta con il Cittadella. La Reggiana perde anche contro il Cittadella, nel recupero della quinta giornata di serie B. Queste le dichiarazioni… L'articolo Reggiana Alvini: “Il Cittadella è molto più forte di noi” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021) Le dichiarazioni del tecnico delladopo la sconfitta con il. Laperde anche contro il, nel recupero della quinta giornata di serie B. Queste le dichiarazioni… L'articolo: “Ilpiùdi noi” proviene da Meteoweek.com.

psb_original : Reggiana, Alvini: “Le assenze pesano ma non dobbiamo dimenticare anche il valore dei nostri avversari. Col Cittadel… - TuttoRegia : #Reggiana, mister @MaxAlvini dopo il k.o. nel recupero contro il #Cittadella: «Cambiare modulo non è la soluzione g… - citynowit : “E' crisi vera per la compagini di mister Alvini, ancora una volta sconfitta ” - PicenoTime : Reggiana-Cittadella 0-2, Proia ed Ogunseye infliggono il 4° ko di fila ad Alvini. Ora per i veneti c'è l'Ascoli… - ReggianaLIVE : Fa girare palla la Reggiana ma le poche energie rimaste e l'uomo in meno rendo ancora più difficile la rimonta dei… -