Puntate Beautiful dall’11 al 17 gennaio 2021 | segreti e tradimenti

Ridge e Brooke si troveranno a dover fare i conti con il loro rapporto, a causa dell'adozione di Douglas. La donna si toglierà la fede e l'uomo apparirà disperato, ma si consolerà tra le braccia di Shauna con la quale scatteranno dei baci appassionati. Intanto, Hope svelerà il suo piano contro Thomas. Cosa avrà in mente la giovane Logan? Scopriamo insieme grazie alle anticipazioni delle Puntate di Beautiful dall'11 al 17 gennaio 2021! Anteprime Beautiful, Thomas si riprende Douglas Dalle anticipazioni relative alle Puntate di Beautiful, scopriremo che Ridge e Thomas faranno irruzione a casa di Brooke e, una volta qui, metteranno le cose in chiaro: il Forrester non firmerà i documenti relativi all'adozione di Douglas. Infatti, Ridge dirà che il piccino ...

