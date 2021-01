Prandelli: “Cagliari in difficoltà come noi. Domani sarà uno scontro diretto per la salvezza” (Di sabato 9 gennaio 2021) Cesare Prandelli in conferenza stampa ha presentato così la partita del Franchi di Domani delle ore 18.00: “Domani abbiamo uno scontro diretto contro una squadra che è in difficoltà come lo siamo noi. In un periodo così particolare, è difficile. Però alla fine devi metterti la maglia e quella viola ha un grande blasone. Se la Fiorentina in questo momento lotta per non retrocedere, dobbiamo lottare per non retrocedere: la mentalità deve essere quella”. L’allenatore della viola si è poi soffermato sulle difficoltà della squadra: “In questo momento abbiamo dimostrato di essere squadra. E’ chiaro che giudichiamo solo il risultato, ma dal punto di vista dell’allenatore devo trovare degli aspetti positivi”. E sui punti di crescita della squadra: “ Il ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Cesarein conferenza stampa ha presentato così la partita del Franchi didelle ore 18.00: “abbiamo unocontro una squadra che è inlo siamo noi. In un periodo così particolare, è difficile. Però alla fine devi metterti la maglia e quella viola ha un grande blasone. Se la Fiorentina in questo momento lotta per non retrocedere, dobbiamo lottare per non retrocedere: la mentalità deve essere quella”. L’allenatore della viola si è poi soffermato sulledella squadra: “In questo momento abbiamo dimostrato di essere squadra. E’ chiaro che giudichiamo solo il risultato, ma dal punto di vista dell’allenatore devo trovare degli aspetti positivi”. E sui punti di crescita della squadra: “ Il ...

