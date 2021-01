Pirlo: "Scudetto alla Juve? In testa c'è il Milan. Chiesa non mi stupisce" (Di sabato 9 gennaio 2021) Prima Alex Sandro e Cuadrado , poi De Ligt . Il Coronavirus ha falcidiato la difesa bianconera. Andrea Pirlo sarà con gli uomini contati per la sfida di domenica sera contro il Sassuolo allo Stadium. "... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 gennaio 2021) Prima Alex Sandro e Cuadrado , poi De Ligt . Il Coronavirus ha falcidiato la difesa bianconera. Andreasarà con gli uomini contati per la sfida di domenica sera contro il Sassuolo allo Stadium. "...

capuanogio : ?? Rosa, mentalità e qualità: così vincendo a San Siro la #Juve ha lanciato tre messaggi a tutto il campionato… - dagoool19 : RT @CorSport: #Pirlo: “#Juve di nuovo favorita per lo #scudetto? In testa c’è il #Milan…” ???? - CorSport : #Pirlo: “#Juve di nuovo favorita per lo #scudetto? In testa c’è il #Milan…” ???? - ilbianconerocom : #Pirlo LIVE: 'Scudetto? La squadra da battere è la prima in classifica, il #Milan. Domani #Demiral può giocare dall… - sportli26181512 : Pirlo: “Juve di nuovo favorita per lo scudetto? In testa c’è il Milan…”: Il tecnico bianconero alla vigilia della s… -