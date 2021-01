Papa Francesco | intervista esclusiva su Canale 5 | cambia tutto

Leggi su instanews

(Di sabato 9 gennaio 2021)parlerà dei temi di vita sociale e politica in un’su5 domenica 10 gennaio.il palinsesto Barbara D’Urso insieme a Maria De Flippi è la regina indiscussa in casa Mediaset, nessuno ha dubbi. Ma per una volta dovrà cedere il passo e lasciare libera la prima serata di5 perché domenica 10 gennaio la rete ha prevosto altro: è l’inmondiale rilasciata al Tg5 dache tratterà diversi temi non solo legati alla fede. (Screenshot Mediaset Play)Il colloquio con il giornalista Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset, è il grande colpo per aprire il 2021. Il Pontefice ha chiacchierato nella sua residenza di Santa ...