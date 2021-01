Intervista esclusiva a Maurizio Salvadori di Trident (Di sabato 9 gennaio 2021) In attesa dell’inizio del campionato di F2 che scatterà a fine marzo, abbiamo avuto l’occasione e il piacere di fare una chiacchierata con Maurizio Salvadori, team principal e proprietario di Trident Motorsport. Il numero uno del team italiano ci ha raccontato come è cominciata la sua avventura nel mondo dei motori, dei risultati della passata stagione e delle aspettative e gli obiettivi per il 2021. Trident Motorsport tra F2 e F3 Trident Motorsport nasce nel 2006 per mano di Maurizio Salvadori, che ricopre anche il ruolo di team principal. Il team italiano milita attualmente nelle categorie di Formula 2 e Formula 3, categorie in cui ha ottenuto risultati significativi. Negli ultimi anni Trident si è posizionata quasi sempre sul podio del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) In attesa dell’inizio del campionato di F2 che scatterà a fine marzo, abbiamo avuto l’occasione e il piacere di fare una chiacchierata con, team principal e proprietario diMotorsport. Il numero uno del team italiano ci ha raccontato come è cominciata la sua avventura nel mondo dei motori, dei risultati della passata stagione e delle aspettative e gli obiettivi per il 2021.Motorsport tra F2 e F3Motorsport nasce nel 2006 per mano di, che ricopre anche il ruolo di team principal. Il team italiano milita attualmente nelle categorie di Formula 2 e Formula 3, categorie in cui ha ottenuto risultati significativi. Negli ultimi annisi è posizionata quasi sempre sul podio del ...

