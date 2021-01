Indagate a Rivoli due maestre d' asilo | l' accusa è di maltrattamento su alcuni bambini

(Di sabato 9 gennaio 2021) In provincia di Torino, precisamente a, duesono statete disu sette, tra i tre e i cinque anni in una scuola materna. Secondo le indagini dei Carabinieri ...

In provincia di Torino, precisamente a Rivoli, due maestre sono state accusate di maltrattamento su sette bambini, tra i tre e i cinque anni in una scuola materna. Secondo le indagini dei Carabinieri ...Torino – Sono sette i bambini che, secondo le indagini dei carabinieri coordinate dal pm Barbara Badellino della procura di Torino, sono stati maltrattati dalle loro due insegnanti in una scuola mater ...