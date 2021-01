Governo, M5S: “Nessun ministro pentastellato è sacrificabile” (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA – “Il MoVimento 5 Stelle ha piena fiducia nei suoi ministri ed esponenti di governo che, nel corso di questo ultimo anno, hanno svolto appieno il loro ruolo, pur in condizioni che non hanno precedenti”. E’ quanto si legge sul profilo Facebook del Movimento 5 Stelle. Leggi su dire (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA – “Il MoVimento 5 Stelle ha piena fiducia nei suoi ministri ed esponenti di governo che, nel corso di questo ultimo anno, hanno svolto appieno il loro ruolo, pur in condizioni che non hanno precedenti”. E’ quanto si legge sul profilo Facebook del Movimento 5 Stelle.

Agenzia_Ansa : Nel Governo sfiorata la rottura. Scontro su Recovery e Mes. Il Pd: 'Il voto sarebbe un errore'. M5s: 'Fatti dei pas… - borghi_claudio : @nientediniente1 No. In quel momento non eravamo opposizione. In quel momento eravamo un partito di maggioranza dur… - borghi_claudio : E alla fine il governo del M5S, arrivato facendo credere ai suoi che avrebbe fatto la rivoluzione, se ne andrà cerc… - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Governo, Sibilia (M5s): 'Conte ha restituito credibilità all'Italia' - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Governo, Sibilia (M5s): 'Conte ha restituito credibilità all'Italia'. Quando parla, ricordatevi chi è. -