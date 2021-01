Gotti: “Cercheremo di andare a toccare tutti i nervi scoperti del Napoli” (Di sabato 9 gennaio 2021) Alla vigilia della partita con il Napoli, l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti ha parlato a Udinese TV. Ha analizzato di nuovo il pareggio contro il Bologna. “Non mi era piaciuto il primo tempo anche se non mi sembra corretto dire che si sia sbagliato l’approccio. Nel primo quarto d’ora la squadra non ha fatto una brutta prova, poi complice l’infortunio di Forestieri che ha comunque cercato di rimanere in campo, peggiorando la sua situazione fisica, abbiamo giocato un po’ penalizzati nei 10-15 minuti seguenti. È stata semmai la gestione dei due periodi di svantaggio a non lasciarmi soddisfatto. La ripresa invece è stata molto diversa, uno dei punti di partenza e di condivisione con la squadra”. Ha indicato quale deve essere la chiave per la sfida di domani: “Dovremo avere consapevolezza delle nostre qualità e limiti; dovremo poi conoscere pregi e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 gennaio 2021) Alla vigilia della partita con il, l’allenatore dell’Udinese, Lucaha parlato a Udinese TV. Ha analizzato di nuovo il pareggio contro il Bologna. “Non mi era piaciuto il primo tempo anche se non mi sembra corretto dire che si sia sbagliato l’approccio. Nel primo quarto d’ora la squadra non ha fatto una brutta prova, poi complice l’infortunio di Forestieri che ha comunque cercato di rimanere in campo, peggiorando la sua situazione fisica, abbiamo giocato un po’ penalizzati nei 10-15 minuti seguenti. È stata semmai la gestione dei due periodi di svantaggio a non lasciarmi soddisfatto. La ripresa invece è stata molto diversa, uno dei punti di partenza e di condivisione con la squadra”. Ha indicato quale deve essere la chiave per la sfida di domani: “Dovremo avere consapevolezza delle nostre qualità e limiti; dovremo poi conoscere pregi e ...

