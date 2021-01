GFVIP, Pierpaolo e Giulia è crisi: chi è Alessio? La risposta dell’influencer (Di sabato 9 gennaio 2021) Momento di distacco e crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli che all’interno della casa del GFVIP si sono trovati e si stanno scoprendo molto vicini l’uno all’altro. Un flirt nato spontaneamente anche se per alcuni utenti della rete sarebbe non vero e finalizzato solo ad arrivare in finale. In queste ore si è anche consumato un piccolo dramma della gelosia, l‘influencer è stata messa sotto esame dal Pierpaolo in seguito ad alcuni voci provenienti fuori la casa. Delle grida di una persona fuori alla casa hanno dichiarato una verità sulla Salemi inaspettata: Giulia avrebbe fuori un fidanzato di nome Alessio e il presunto affetto per Pierpaolo sarebbe non vero ma solo architettato per rimanere il più possibile nel reality, del resto l’influencer ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Momento di distacco etraSalemi ePetrelli che all’interno della casa delsi sono trovati e si stanno scoprendo molto vicini l’uno all’altro. Un flirt nato spontaneamente anche se per alcuni utenti della rete sarebbe non vero e finalizzato solo ad arrivare in finale. In queste ore si è anche consumato un piccolo dramma della gelosia, l‘influencer è stata messa sotto esame dalin seguito ad alcuni voci provenienti fuori la casa. Delle grida di una persona fuori alla casa hanno dichiarato una verità sulla Salemi inaspettata:avrebbe fuori un fidanzato di nomee il presunto affetto persarebbe non vero ma solo architettato per rimanere il più possibile nel reality, del resto l’influencer ...

