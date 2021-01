Gf Vip, tutti contro Antonella Elia: «Va cacciata, al suo posto mettete Elisabetta Gregoraci» (Di sabato 9 gennaio 2021) Un cambio in corsa tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci. Una sostituzione senza precedenti nella storia dei reality, a dispetto del regolamento. L’ipotesi che circola in queste ore suona davvero singolare, ma viene ventilata da più parti dalle parti. L’opinionista Antonella Elia sostituita a fuor di popolo. Al suo posto? Proprio l’ex concorrente che era stata la sua vittima più bersagliata. Tutto può succedere al GF Vip, soprattutto sotto la gestione dell’imprevedibile Signorini. Ma questa sarebbe una soluzione ai confini della realtà. Di certo, vi è l’ostilità pressoché unanime nei confronti della bionda opinionista. “Più impopolare di lei c’è solo Trump”, ha commentato su Facebook un addetto ai lavori. Ancora più diretto ed esplicito critico televisivo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) Un cambio in corsa traed. Una sostituzione senza precedenti nella storia dei reality, a dispetto del regolamento. L’ipotesi che circola in queste ore suona davvero singolare, ma viene ventilata da più parti dalle parti. L’opinionistasostituita a fuor di popolo. Al suo? Proprio l’ex concorrente che era stata la sua vittima più bersagliata. Tutto può succedere al GF Vip, soprattutto sotto la gestione dell’imprevedibile Signorini. Ma questa sarebbe una soluzione ai confini della realtà. Di certo, vi è l’ostilità pressoché unanime nei confronti della bionda opinionista. “Più impopolare di lei c’è solo Trump”, ha commentato su Facebook un addetto ai lavori. Ancora più diretto ed esplicito critico televisivo ...

