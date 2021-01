Beccati nel megaparcheggio per danneggiare un’auto del Comune: sei sono minorenni (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il comandante del Corpo di polizia municipale di Benevento, Fioravante Bosco, comunica che nel tardo pomeriggio di ieri gli uomini della municipale diretti dal tenente Francesco Del Gaudio, unitamente ai marescialli Sergio Fusco e Giovanni Luca Ciampi, hanno sorpreso sette ragazzi all’interno dei locali del megaparcheggio di via del Pomerio intenti a danneggiare un’autovettura facente parte del patrimonio del Comune di Benevento. I sette ragazzi sono stati accompagnati negli uffici del Comando per essere identificati. A seguito dell’identificazione risultavano imputabili un maggiorenne CF.C. di anni 18 e quattro minorenni A.P. di anni 15, A.F. di anni 15, S.G. di anni 14 e F.F. di anni 14, mentre altri due ragazzi minori di anni 14 risultavano ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il comandante del Corpo di polizia municipale di Benevento, Fioravante Bosco, comunica che nel tardo pomeriggio di ieri gli uomini della municipale diretti dal tenente Francesco Del Gaudio, unitamente ai marescialli Sergio Fusco e Giovanni Luca Ciampi, hanno sorpreso sette ragazzi all’interno dei locali deldi via del Pomerio intenti avettura facente parte del patrimonio deldi Benevento. I sette ragazzistati accompagnati negli uffici del Comando per essere identificati. A seguito dell’identificazione risultavano imputabili un maggiorenne CF.C. di anni 18 e quattroA.P. di anni 15, A.F. di anni 15, S.G. di anni 14 e F.F. di anni 14, mentre altri due ragazzi minori di anni 14 risultavano ...

