Amici 20, Kika e Riccardo eliminati definitivamente: entrano due allievi (Di sabato 9 gennaio 2021) Ad Amici 20, Kika e Riccardo hanno perso la sfida e sono stati eliminati dal programma. A conquistare la maglia due new entry. Dopo la pausa natalizia, è tornato l’appuntamento consueto del sabato pomeriggio con “Amici” di Maria De Filippi. La puntata è iniziata con il collegamento da casa della maestra di ballo Lorella Cuccarini, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 9 gennaio 2021) Ad20,hanno perso la sfida e sono statidal programma. A conquistare la maglia due new entry. Dopo la pausa natalizia, è tornato l’appuntamento consueto del sabato pomeriggio con “” di Maria De Filippi. La puntata è iniziata con il collegamento da casa della maestra di ballo Lorella Cuccarini, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

crexas_ : kika fuori KIKA FUORI da amici DA AMICI #Amici2020 - katiadiluna16 : Arianna dispiaciuta per l'uscita di kika. Che ne pensate? #amici20 #anticipazioni #amici2020… - infoitcultura : Amici, Kika eliminata. Maria De Filippi sbotta: 'Non tutti hanno coraggio' | LaNostraTv - Notiziedi_it : Amici 20, l’eliminazione di Kika: Maria De Filippi, “Tu ti meriti di studiare” | Video Witty Tv - MeanGorgeous : RT @salvatrash1: - Riccardo e Kika eliminati da Amici - Il cugino di Paola nuovo protetto di twitter - Enock uscito per il maschilista che… -