Tesla Model Y - Negli Usa debutta la versione Standard Range

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Laha introdottoStati Uniti un nuovolo base dellaY: parliamo dellaa trazione posteriore, disponibile a partire da 41.990 dollari, pari a 34.302 euro al cambio attuale. Si tratta di otto mila dollari in meno rispetto alla LongDual Motor a trazione integrale. Con gli incentivi governativi, inoltre, i clienti americani possono ordinare la vettura a 35.690 dollari, pari a poco più di 29.000 euro al cambio attuale. 390 km di autonomia. La, annunciata nel 2019 ma mai resa disponibile fino ad oggi, dichiara 390 km di autonomia nel ciclo Epa e un tempo di 5,3 secondi per toccare le 60 miglia all'ora da ferma. I valori relativi a potenza massima e capacità ...

