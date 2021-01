Tabellone Wta Abu Dhabi 2021: Kenin numero 1 del seeding, c’è Trevisan (Di venerdì 8 gennaio 2021) È Sofia Kenin la numero 1 del seeding nel Tabellone del WTA 500 di Abu Dhabi. Il circuito femminile riparte dagli Emirati Arabi con l’appuntamento di Abu Dhabi che andrà in scena dal 6 al 13 di gennaio. Due le azzurre in gara nel Tabellone principale con Martina Trevisan che sfiderà Putintseva mentre Jasmine Paolini dovrà vedersela contro Fernandez nel primo turno. Tabellone WTA ABU Dhabi SECONDO TURNO (1) Kenin vs Flipkens Krejcikova vs (13) Putintseva (9) Sakkari vs Gauff Sasnovich vs (5) Muguruza (4) Sabalenka vs Tomljanovic (15) Jabeur b. Bondarenko 5-7 6-3 6-2 (12) Muchova vs Kasatkina X. Wang vs (6) Rybakina Hsieh vs Kostyuk Fernandez vs Zidansek Pera vs Sorribes Tormo (Q) Gasanova vs Ka. ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) È Sofiala1 delneldel WTA 500 di Abu. Il circuito femminile riparte dagli Emirati Arabi con l’appuntamento di Abuche andrà in scena dal 6 al 13 di gennaio. Due le azzurre in gara nelprincipale con Martinache sfiderà Putintseva mentre Jasmine Paolini dovrà vedersela contro Fernandez nel primo turno.WTA ABUSECONDO TURNO (1)vs Flipkens Krejcikova vs (13) Putintseva (9) Sakkari vs Gauff Sasnovich vs (5) Muguruza (4) Sabalenka vs Tomljanovic (15) Jabeur b. Bondarenko 5-7 6-3 6-2 (12) Muchova vs Kasatkina X. Wang vs (6) Rybakina Hsieh vs Kostyuk Fernandez vs Zidansek Pera vs Sorribes Tormo (Q) Gasanova vs Ka. ...

