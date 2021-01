Scuola, in 15 regioni aule chiuse Cresce la protesta degli studenti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Manifestazioni a Milano e Trieste.Lunedì sciopero bianco a Roma. Ma solo Toscana, Abruzzo, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e (forse) Basilicata tornano in classe Leggi su corriere (Di venerdì 8 gennaio 2021) Manifestazioni a Milano e Trieste.Lunedì sciopero bianco a Roma. Ma solo Toscana, Abruzzo, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e (forse) Basilicata tornano in classe

Ultime Notizie dalla rete : Scuola regioni Scuola, le regioni «sconfessano» il governo: ritorno in classe alle superiori rinviato quasi ovunque Il Sole 24 ORE Reggio Calabria, lo striscione di tre studenti delle superiori: “scuola chiusa come i nostri cuori, stiamo perdendo anche le emozioni”

Lo stato non sta facendo altro che giocare al cambio dei colori delle regioni e IO questo non lo tollero. Avere la scuola chiusa è come un cuore senza emozioni perché è vuoto, non prova nulla. Avere ...

Scuola, riapertura superiori slitta in 14 Regioni. M5s: "Traditi dal Pd"

In Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sicilia gli studenti della secondaria di secondo grado torneranno in classe il primo febbraio ...

Lo stato non sta facendo altro che giocare al cambio dei colori delle regioni e IO questo non lo tollero. Avere la scuola chiusa è come un cuore senza emozioni perché è vuoto, non prova nulla. Avere ...