Scontri a Capitol Hill, muore un poliziotto: chi era la vittima

Gli Scontri in America a Capitol Hill che hanno sconvolto tutto il mondo hanno portato alla morte di un poliziotto: ecco chi era la vittima I sostenitori di Trump due… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

