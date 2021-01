Sandra Milo | sapete qual è il suo vero nome? Non è affatto come pensate

(Di venerdì 8 gennaio 2021)è ildell’amatissima attrice? Non immaginereste mai. E’ sicuramente una delle attrici più amate in assoluto,è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni sessanta. Il primo ruolo importante è arrivato nel 1959 grazie al produttore greco Moris Ergas, che poi la sposò, ovne L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Marcoli35681147 : RT @vucciria79: Riuscite a sorridere seraficamente con la siringa del vaccino ficcata nel braccio. Io sembrerò Sandra Milo nel famoso video… - Minabree2 : RT @vucciria79: Riuscite a sorridere seraficamente con la siringa del vaccino ficcata nel braccio. Io sembrerò Sandra Milo nel famoso video… - vucciria79 : Riuscite a sorridere seraficamente con la siringa del vaccino ficcata nel braccio. Io sembrerò Sandra Milo nel famoso video di Ciro. - CM_Memorabili : Sandra Milo sbarca sui social ed è subito shock: “Ricevo foto di membri” [+COMMENTI] - DjMayone : “Il Ginetto dell’Idroscalo quando la moglie lo manda affanculo piange in diretta da Sandra Milo”. -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo

Sandra Milo, conoscete il vero nome dell'amatissima e apprezzatissima attrice? Non indovinereste mai, non è affatto come pensate.Uno degli ospiti di punta per Mara Venier sarà Beppe Fiorello. L'attore, nel corso della sua intervista, presenterà Penso che un sogno così, la serata in omaggio di Domenico Modugno che andrà in onda ...