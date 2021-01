Saldi 2021 | che lo shopping super sfrenato abbia inizio!

(Di sabato 9 gennaio 2021) Siamo nel periodo deima quando cominciano? Ogni Regione ha un proprio calendario, in vista della situazione attuale per cui c’è chi ha già cominciato e chi inizierà a partire da lunedì e giorni seguenti, nel pieno rispetto delle regole commerciali. Il momento storico ci porta ad una maggiore attenzione e responsabilità, verso noi stessi e gli altri ma nulla ci impedisce di fare, soprattutto online. Vi lascio, intanto, il link del calendario, esposto dall’Agenzia Ansa e vediamo subito quali sono i brand che hanno già attivato ie che sorprese ci aspettano!: scopriamo l’intimo Iniziamo a cambiarci, partendo dalla lingerie o pigiami. Idi Intimissimi arrivano fino al 50% di sconto su una selezione di ...

verbanonews : New post: Saldi, partenza difficile: si punta al weekend ma con poco ottimismo - varesenews : Saldi, partenza difficile: si punta al weekend ma con poco ottimismo - BUONGIORNOnline : Saldi invernali milanesi, partenza sotto tono: - 25% #ConfcommercioMilano #effettoCovid #GabrielMeghnagi #maglieria - before2000 : RT @_aterG: La differenza tra il 2020 e 2021,è che nel 2021 sarà ancora più difficile mantenere i nervi saldi.Perché prima pensavamo che la… - gabrielepx : RT @_aterG: La differenza tra il 2020 e 2021,è che nel 2021 sarà ancora più difficile mantenere i nervi saldi.Perché prima pensavamo che la… -

(Roma 8 gennaio 2021) - L’anno appena trascorso ha già delineato in maniera chiara, ovviamente anche causa Covid e relative restrizioni, come ...TARANTO – Sono partiti ieri, giovedì 7 gennaio, a Taranto così come nel resto della regione, i saldi invernali. Secondo un’indagine Confcommercio sugli acquisti degli italiani in occasione della stagi ...