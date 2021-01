Ribery, nessuna lesione. Ma la Fiorentina non vuole rischiare (Di venerdì 8 gennaio 2021) FIRENZE - Sono escluse lesioni , ed è un buon inizio. Ma certo, con una distorsione al ginocchio , vederlo in campo già con il Cagliari domenica prossima al Franchi appare una vana speranza. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 gennaio 2021) FIRENZE - Sono escluse lesioni , ed è un buon inizio. Ma certo, con una distorsione al ginocchio , vederlo in campo già con il Cagliari domenica prossima al Franchi appare una vana speranza. Il ...

Dalla_SerieA : Ribery, nessuna lesione. Ma la Fiorentina non vuole rischiare - - salvione : Ribery, nessuna lesione. Ma la Fiorentina non vuole rischiare - infoitsport : Ribery, nessuna lesione. Ma la Fiorentina non vuole rischiare - sportli26181512 : Ribery, nessuna lesione. Ma la #Fiorentina non vuole rischiare: Sospiro di sollievo per il francese dopo l'infortun… - vivere_sardegna : Qui Fiorentina – Allenamento personalizzato per Ribery, nessuna lesione -