Riaperture a rischio anche con Rt minore di 1 L' avvertimento Iss-Fbk

(Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - Allentare le restrizioni quando l'incidenza delle infezioni da Sars-CoV-2 è ancora alta può portare ad un rapido nuovo picco dei casi, e quindi dei ricoveri,se l'Rt è inferiore ad 1. Lo dimostra uno studio basato sui dati della 'prima ondata' dell'epidemia, realizzato dai ricercatori di Fondazione Bruno Kessler (FBK), Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science of the United States (PNAS). Nello studio è stato usato un modello di trasmissione del virus per stimare l'impatto di diverse strategie di mitigazione introducendola stima delnei diversi settori produttivi in maniera innovativa. I risultati della ricerca sono stati utilizzati per definire i possibili scenari a seguito delle ...