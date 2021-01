Rally, M-Sport annuncia i propri piloti per il WRC 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) A due settimane dall’inizio del Mondiale Rally 2021, M-Sport ha rivelato i piloti per la stagione. Richard Millener, team principal della formazione inglese ha confermato la presenza del finnico Teemu Suninen ed il britannico Gus Greensmith. Quest’ultimo, a differenza della passata stagione, correrà l’intero campionato dopo le buone prestazioni del 2020. M-Sport ha reso noto anche la presenza del francese Adrien Fourmaux, pilota che si alternerà al posto di Suninen in alcuni eventi selezionati. Il transalpino rimpiazza il finlandese Esapekka Lappi, scaricato dalla squadra dopo l’ACI Monza Rally, ultimo atto del 2020. Il britannico Richard Millener ha rilasciato alla stampa: “Il team ha una lunga storia nel supportare i giovani piloti. E’ qualcosa che è sempre stato a ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) A due settimane dall’inizio del Mondiale, M-ha rivelato iper la stagione. Richard Millener, team principal della formazione inglese ha confermato la presenza del finnico Teemu Suninen ed il britannico Gus Greensmith. Quest’ultimo, a differenza della passata stagione, correrà l’intero campionato dopo le buone prestazioni del 2020. M-ha reso noto anche la presenza del francese Adrien Fourmaux, pilota che si alternerà al posto di Suninen in alcuni eventi selezionati. Il transalpino rimpiazza il finlandese Esapekka Lappi, scaricato dalla squadra dopo l’ACI Monza, ultimo atto del 2020. Il britannico Richard Millener ha rilasciato alla stampa: “Il team ha una lunga storia nel supportare i giovani. E’ qualcosa che è sempre stato a ...

WRC: Lehtinen lascia Suninen e diventa manager in Toyota

L'ormai ex navigatore ha lasciato Teemu Suninen e quest'anno avrà un ruolo di responsabilità sportiva nel team Toyota Gazoo Racing per coadiuvare Kaj Lindstrom sotto la nuova gestione Latvala.

