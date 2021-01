Pensioni invalidità 2020 | petizione per richiedere aumento anche per il range 74-99%

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 8 gennaio 2021) A seguito dell’dellediche hanno permesso attraverso una sentenza la n°152/, definita ‘storica’ nel suo genere’, di vedere incrementato l’assegno per gli invalidi tolali al 100% e inabili al lavoro fino a 651 euro, molti invalidi parziali nel74-99% hanno richiesto l’equiparazione per poter ottenere l’, facendo presente in più di un’occasione cheper gli invalidi parziali non é semplice essere collocati nel mondo del lavoro e dunque non é possibile vivere con 287 euro mensili. Abbiamo scoperto che in realtà il problema dell’inadeguamento degli importi delle, non é stato solo sollevato nel discorso di fine anno da Nazario Pagano, Presidente di Anmic, ma ...