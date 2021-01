Manila Nazzaro: “La gravidanza si è interrotta a 9 settimane, io non volevo accettarlo” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Manila Nazzaro in esclusiva a "Verissimo" ha raccontato e parlato per la prima volta del dramma del suo aborto spontaneo: “Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza. Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva. Inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica"."Un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”, ha raccontato la compagna di Lorenzo Amoruso a Silvia Toffanin. “È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo e questo ha ... Leggi su golssip (Di venerdì 8 gennaio 2021)in esclusiva a "Verissimo" ha raccontato e parlato per la prima volta del dramma del suo aborto spontaneo: “Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza. Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva. Inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io nonaccertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica"."Un ulteriore controllo ha certificato che lasi eraa nove”, ha raccontato la compagna di Lorenzo Amoruso a Silvia Toffanin. “È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo e questo ha ...

