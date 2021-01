LIVE Fognini-Vrbensky 6-4 2-1 | ATP Antalya in DIRETTA | l’azzurro avanti di un break nel secondo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servio al centro e dritto in avanzamento ad incrociare vincente di. 2-2!!!!! In questo gameha pagato il passaggio a vuoto dal servizio. 40-Aper la sesta volta consecutiva gioca una seconda e sbaglia sulla risposta del ceco. Pallaper. 40-40 Doppio fallo!!! 40-30trova una risposta profonda tra i piedi diche tira in rete il suo rovescio. 40-15 Potentissimo dritto diche poi chiude con una spettacolare e delicatissima palla corta. 30-15 Peccato percostringe l’avversario a correre ...