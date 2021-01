LIVE Biathlon, 10 km Sprint Oberhof in DIRETTA: vittoria numero 50 per Johannes Boe, un Hofer strappa lacrime è quarto (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Bormolini positivo sugli sci nonostante i due errori finali, se Giacomel tiene botta potremmo averne quattro a punti 15.11 Giacomel sbaglia sull’ultimo ed è 27esimo a 40?. Ottimo avvio nonostante l’errore. 15.10 Tarjei Boe secondo a 11?. Finale molto difficile ma è tripletta norvegese e doppietta di casa Boe, la quinta! 15.09 Giacomel è partito forte con pettorale 90, 8? a metà primo giro. 15.07 Sembra saltata la possibilità per Tarjei, 5? di distacco. Ora è quasi impossibile per lui, Johannes è stato troppo incisivo nel finale. 15.06 Laegreid termina la Sprint con 21? di distacco, solamente 13 su Hofer. 15.05 Ai 7,5km Tarjei è ancora davanti, 2? il margine! Che finale! 15.04 Finale da paura per Hofer!! Stampa Dale per 3? e potrebbe ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Bormolini positivo sugli sci nonostante i due errori finali, se Giacomel tiene botta potremmo averne quattro a punti 15.11 Giacomel sbaglia sull’ultimo ed è 27esimo a 40?. Ottimo avvio nonostante l’errore. 15.10 Tarjei Boe secondo a 11?. Finale molto difficile ma è tripletta norvegese e doppietta di casa Boe, la quinta! 15.09 Giacomel è partito forte con pettorale 90, 8? a metà primo giro. 15.07 Sembra saltata la possibilità per Tarjei, 5? di distacco. Ora è quasi impossibile per lui,è stato troppo incisivo nel finale. 15.06 Laegreid termina lacon 21? di distacco, solamente 13 su. 15.05 Ai 7,5km Tarjei è ancora davanti, 2? il margine! Che finale! 15.04 Finale da paura per!! Stampa Dale per 3? e potrebbe ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof: è tutto pronto per la Sprint maschile. Laegreid tenta l’assalto al trono di Johannes Boe #biathlon #8Genna… - neveitalia : LIVE da Oberhof: è tutto pronto per la Sprint maschile. Laegreid tenta l’assalto al trono di Johannes Boe #biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon 75 km Sprint Oberhof in DIRETTA: Eckhoff domina Wierer fuori dalla top-30 Vittozzi con sei errori -… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della 7.5 km Sprint femminile a Oberhof: Wierer e Vittozzi a caccia di grandi risu… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per la Sprint femminile: Roeiseland per la fuga, per Wierer è il momento della verità #biathlon #8Gennaio #… -